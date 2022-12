Auto bricht durch Schaufensterscheibe eines Möbelgeschäftes

Hameln - Ein Auto ist durch die Schaufensterscheibe eines Möbelgeschäftes in Hameln gebrochen. Der Fahrer und die Beifahrerin des Fahrzeuges wurden dabei am Donnerstag leicht verletzt, wie die Feuerwehr am Nachmittag mitteilte. Die Einsatzkräfte gehen davon aus, dass eine fehlerhafte Bedienung des Autos die Ursache für den Unfall war. Das Auto wurde abgeschleppt. Weitere Verletzte oder größere Schäden an dem Gebäude gab es nicht.