Auto erfasst Seniorin: Schwer verletzt

Hohenstein-Ernstthal - Eine Fußgängerin ist am Freitagabend in Hohenstein-Ernstthal (Landkreis Zwickau) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die 76-Jährige kam aus einem Hauseingang, als der Unfall passierte, wie die Polizei mitteilte. Eine 46-jährige Autofahrerin war mit ihrem Wagen rückwärts in einer Siedlung gefahren und stieß dabei aus bislang ungeklärter Ursache mit der Frau zusammen. Die Seniorin wurde in ein Krankenhaus gebracht.