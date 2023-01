Auto fährt an Fußgängerampel dreiköpfige Familie an

Eisleben - Ein Autofahrer hat in Eisleben (Landkreis Mansfeld-Südharz) an einer Fußgängerampel drei Menschen angefahren und schwer verletzt. Bei den Schwerverletzten handele es sich um eine Familie mit einem achtjährigen Kind, teilte die Polizei in Halle am Freitag mit. Der Fahrer sei bei dem Unfall am Donnerstag unverletzt geblieben, hieß es. Nun müsse ermittelt werden, für wen die Ampel zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes auf Rot und für wen auf Grün gestanden habe. Dazu gibt es laut Polizei bislang unterschiedliche Angaben.