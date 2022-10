Auto fährt auf A1 auf Lastwagen auf: Ein Mensch tot

Hamburg - Bei einem Unfall auf der Autobahn A1 zwischen dem Maschener Kreuz und Hamburg-Harburg ist am Montag ein Mensch ums Leben gekommen. Ein Auto sei auf einen Lastwagen aufgefahren und unter dem Transporter eingeklemmt worden, sagte ein Polizeisprecher. Der Notarzt habe nur noch den Tod der Person am Steuer feststellen können. Weitere Personen seien nicht in dem Auto gewesen. Der Unfallhergang und Details waren noch unklar. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten wurde die Autobahn in Richtung Hamburg/Lübeck voll gesperrt.