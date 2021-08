Elstra - Ein 23 Jahre alter Autofahrer ist am Freitag beim Zusammenstoß mit einem Mähdrescher im Landkreis Bautzen ums Leben gekommen. Der Mann war mit seinem Wagen auf der S105 bei Elstra auf die Gegenfahrbahn geraten und mit der großen landwirtschaftlichen Maschine kollidiert, wie die Polizei mitteilte. Dabei schob sich ein Teil des Autos unter den Mähdrescher und der 23-Jährige wurde in dem Wrack eingeklemmt. Er starb noch an der Unfallstelle.