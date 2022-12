Auto kracht auf A7 in Schneeräumfahrzeug und gerät in Brand

Göttingen - Ein Auto ist auf der A7 bei Göttingen in ein Schneeräumfahrzeug gekracht und danach in Flammen aufgegangen. Bei dem Unfall zwischen Nörten-Hardenberg und Göttingen-Nord am Donnerstagabend sei niemand verletzt worden, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei. Wegen aufwendiger Reinigungs- und Bergungsarbeiten mussten zwei Spuren in Richtung Süden gesperrt werden. Der aufgestaute Verkehr wurde auf der Überholspur am Unfallort vorbeigeleitet. Die Polizei bat darum, der ausgewiesenen Umleitung in Richtung Kassel zu folgen. Zur Unfallursache sowie zur Höhe des Schadens machte der Sprecher zunächst keine Angaben.