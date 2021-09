Sundhagen - Ein Autofahrer ist am Freitagabend bei einem Unfall auf der Kreisstraße 19 im Landkreis Vorpommern-Rügen ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war sein Wagen zwischen Sundhagen-Horst und Sundhagen-Kirchdorf aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und in einen Baum gekracht. Der 58 Jahre alte Fahrer starb noch an der Unfallstelle.