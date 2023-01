Sögel - Ein Autofahrer ist bei einem Unfall in Sögel (Landkreis Emsland) schwer verletzt worden. Der 35-Jährige war am Samstagnachmittag aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und gegen zwei Bäume gekracht, wie die Polizei mitteilte. Danach wurde sein Auto zurück auf die Fahrbahn geschleudert und kam in der Böschung zum Stehen. Der Mann wurde dabei in seinem Fahrzeug eingeklemmt und von Einsatzkräften der Feuerwehr befreit. Ein Rettungswagen brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus.