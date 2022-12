Auto landet in Papenburg kopfüber in Kanal

Papenburg - Ein Auto ist in Papenburg in einen Kanal gefallen. Der Fahrer war mit seinem Fahrzeug zuvor mit einem anderem Auto zusammengestoßen, wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte. Auf Bildern war zu sehen, wie das Auto kopfüber in dem Kanal lag.

Laut der Feuerwehr konnte sich der Fahrer mit Hilfe von Passanten über den Kofferraum aus seinem Fahrzeug befreien. Hinweise auf Verletzte gab es zunächst nicht. Wegen der Bergungsarbeiten wurde eine der zwei entlang des Kanals laufenden Straßen für etwa eine Stunde voll gesperrt. Es bildete sich ein größerer Rückstau.