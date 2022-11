Auto landet in Vorgarten - Zwei Verletzte

Günthersdorf - Bei einem Unfall am späten Freitagabend mit zwei Autos im Saalekreis ist eines von ihnen bei winterlichen Straßenverhältnissen in einem Vorgarten gelandet. Zwei 39 und 22 Jahre alte Männer kamen mit Verletzungen in Krankenhäuser, teilte die Polizei in Halle am Samstag mit. Es handelte sich demnach um die Fahrer der beteiligten Autos. Die Verletzungen des 39-Jährigen seien schwer, hieß es. Was genau zu dem Unfall auf einer Straße in Günthersdorf führte, war zunächst nicht bekannt.