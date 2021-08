Auto prallt gegen Traktor: 21-Jährige verletzt

Kyritz - Beim Aufprall eines Autos gegen einen Traktor ist auf der Bundesstraße 5 bei Kyritz (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) eine Frau verletzt worden. Die 21-jährige Beifahrerin des Autos wurde am Samstagnachmittag in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Zuvor war der 20-jährige Traktorfahrer aus Richtung Kyritz kommend auf der Bundesstraße unterwegs gewesen, als er nach links in Richtung Demerthin (Landkreis Prignitz) abbiegen wollte. Dabei habe ein 25-jähriger Autofahrer mit seinem Fahrzeug versucht, ihn zu überholen. Der Traktorfahrer bemerkte das zu spät, woraufhin der Wagen in den Traktor hineinfuhr.