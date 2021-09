Auto prallt mit Lkw zusammen: Zwei Schwerverletzte

Ein Streifenwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle.

Vietgest (dpa/mv - Bei einem Zusammenstoß eines Autos mit einem Lastwagen sind am Donnerstag bei Vietgest (Landkreis Rostock) zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher erklärte, war der Lkw-Fahrer beim Abbiegen von der Bundesstraße 104 auf eine Autobahnauffahrt so auf die Gegenspur gekommen, dass ein entgegenkommendes Auto nicht mehr ausweichen konnte. Die 18-jährige Autofahrerin und der 58 Jahre alte Lkw-Fahrer wurden schwer verletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Verkehr staute sich auf der Bundesstraße 104 und zeitweise auch auf der Autobahn 19 Rostock-Berlin in Fahrtrichtung Süden zurück, da die Abfahrt blockiert war. Die Ermittlungen dauerten noch an.