Auto rammt einen Baum: 22-Jähriger in Lebensgefahr

Burgdorf - Ein 22 Jahre alter Autofahrer hat bei einem Unfall auf der Bundesstraße 443 in der Region Hannover lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Er sei mit seinem Wagen am Dienstagabend aus zunächst ungeklärter Ursache nach einer Linkskurve auf den Grünstreifen geraten, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Unfall passierte zwischen Burgdorf und Röddensen. Beim Gegenlenken geriet der Wagen ins Schleudern, kam erneut von der Straße ab, rammte einen Baum und blieb schließlich auf einem Acker stehen. Der 22 Jahre alte Fahrer kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus.