Auto überschlägt sich mehrfach: 26-Jähriger schwerverletzt

Neustadt/Vogtland - Ein 26-Jähriger ist auf der Bundesstraße 169 Richtung Bergen (Vogtlandkreis) von der Straße abgekommen und mit seinem Auto gegen mehrere Bäume geprallt. Der Mann wurde dabei schwerverletzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Demnach kam der 26-Jährige am frühen Dienstagabend mit dem Auto in einer Linkskurve von der Straße ab. Daraufhin überschlug sich das Auto mehrfach und prallte dabei gegen mehrere Bäume. Das Auto blieb auf dem Dach liegen.

Alarmierte Rettungskräfte befreiten den schwerverletzten Fahrer aus dem Auto und brachten ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab fast eine Promille. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Die Straße wurde nach dem Unfall für rund zwei Stunden vollgesperrt.