Berlin - Bei einem Unfall im Berliner Bezirk Neukölln sind zwei Autofahrerinnen verletzt worden. Eine 30 Jahre alte Frau habe das Auto einer 26-Jährigen am Donnerstag beim Linksabbiegen auf der Späthstraße übersehen, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Die Fahrzeuge kollidierten, wobei sich das Auto der 26-Jährigen überschlug und im Gegenverkehr auf der Beifahrerseite liegen blieb. Beide Frauen wurden in ein Krankenhaus gebracht.