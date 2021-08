Autofahrer bringt Radler zu Fall und flüchtet

Berlin - Ein Autofahrer hat in Berlin-Köpenick einen Radler angefahren und ist geflüchtet. Der 42-jährige Radfahrer stürzte und wurde mit Verletzungen an Kopf und Händen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Montag mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen soll das Auto am Sonntagmittag von der Seelenbinderstraße auf die Bellevuestraße eingebogen sein und dabei mit dem Heck das Fahrrad in gleicher Richtung auf dem Radstreifen touchiert haben.