Autofahrer erfasst Motorradfahrerin: 17-Jährige stirbt

Plaue/Gotha - Ein überholender Autofahrer ist im Ilm-Kreis im Gegenverkehr mit einer jungen Motorradfahrerin zusammengestoßen und hat diese tödlich verletzt. Der 44 Jahre alte Autofahrer hatte am Dienstagmorgen auf der Landstraße zwischen Plaue und Liebenstein zum Überholen zweier Fahrzeuge angesetzt, wie die Polizei mitteilte. Dabei missachtete der Mann das entgegenkommende Motorrad, es kam zum Frontalzusammenstoß. Die 17-Jährige starb noch am Unfallort, der Autofahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die Familie der Getöteten und die Einsatzkräfte werden laut Polizei von einem Kriseninterventionsteam und der Notfallseelsorge betreut. Den Sachschaden bezifferte die Polizei auf rund 20.000 Euro. Die Straße war wegen der Unfallermittlungen, bei der auch eine Drohne zum Einsatz kam, zeitweilig gesperrt.