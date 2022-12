Autofahrer fährt gegen Baum und wird schwer verletzt

Bippen - Ein 41 Jahre alter Autofahrer ist im Landkreis Osnabrück gegen einen Baum gefahren und schwer verletzt worden. Der Mann war in der Nacht zum Sonntag auf glatter Fahrbahn in einer Linkskurve mit seinem Auto nach rechts von der Straße abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Das Fahrzeug krachte bei Bippen gegen einen Baum, die Feuerwehr rettete den 41-Jährigen aus dem zerstörten Auto. Der Mann kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.