Bad Zwischenahn - Ein Autofahrer ist in Bad Zwischenahn (Landkreis Ammerland) gegen ein Brückengeländer gefahren und dabei schwer verletzt worden. Der 47 Jahre alte Mann hatte am Dienstag in einer Linkskurve im Ortsteil Aue die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Wie die Polizei mitteilte, war die genaue Unfallursache zunächst unklar. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht.