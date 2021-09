Autofahrer landet bei Unfall unter Steg von Hafenanlage

Wurster Nordseeküste - Ein alkoholisierter Autofahrer ist in Dorum an der Nordsee bei einem Unfall unter dem Steg der Hafenanlage gelandet. Der 24 Jahre alte Fahrer habe gestanden, alkoholisiert gewesen zu sein, ein Atemalkoholtest habe 0,7 Promille ergeben, teilte die Polizei am Montag mit. Ursache für den Unfall am Sonntag im Landkreis Cuxhaven war den Beamten zufolge wohl überhöhte Geschwindigkeit. Das Auto war nicht mehr fahrtüchtig und wurde abgeschleppt. Gegen den Autofahrer aus Nordrhein-Westfalen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.