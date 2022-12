Autofahrer liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Brandenburg/Havel - Ein junger Autofahrer hat in Brandenburg an der Havel mit einem riskanten Manöver vor der Polizei fliehen wollen. Die Beamten hätten den 18-Jährigen am späten Samstagabend stoppen wollen, als er mit einem Auto unterwegs war, dessen Kennzeichen keine Plaketten gehabt habe, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der junge Fahrer sei davongerast, habe mehrere rote Ampeln überfahren und sei in einer Straße als Geisterfahrer unterwegs gewesen. Erst nach einigen Minuten konnten die Polizisten ihn stoppen. Nur durch glückliche Umstände sei es nicht zu schwerwiegenden Unfällen gekommen, schrieb die Polizei. Später stellte sich heraus, dass er auch keinen Führerschein gehabt habe.