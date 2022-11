Autofahrer nach Unfall leblos in seinem Wagen gefunden

Leipzig - Ein Autofahrer ist nach einem Unfall in Leipzig leblos in seinem Wagen gefunden worden. Das Auto des 51-Jährigen kam am Montagabend von der Fahrbahn ab, streifte eine Litfaßsäule auf dem Gehweg und rollte anschließend über die Fahrbahn auf den gegenüberliegenden Gehweg, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Polizei ermittelt noch, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Gesundheitliche Gründe beim Fahrer könnten nicht ausgeschlossen werden, hieß es.