Thedinghausen - Ein Autofahrer ist am Donnerstagmorgen in Thedinghausen (Landkreis Verden) gegen einen Baum geprallt und gestorben. Das Auto war aus zunächst ungeklärten Gründen von der Fahrbahn abgekommen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Demnach saß der Fahrer alleine in dem Wagen. Über das Alter des Mannes konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.