Aue-Bad Schlema - Bei einem Verkehrsunfall in Aue-Bad Schlema ist am Sonntag ein 76 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Montag mitteilte, war er mit seinem Wagen in einer Rechtskurve von einem Waldweg abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Ersthelfer fanden den Mann leblos in seinem Auto. Trotz versuchter Reanimation starb er noch an der Unfallstelle, hieß es.