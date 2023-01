Autofahrer stirbt nach Frontalzusammenstoß

Buttlar - Bei einem frontalen Zusammenstoß zweier Autos im Wartburgkreis ist ein Autofahrer gestorben. Ein 71-jähriger Autofahrer verlor am Mittwochnachmittag in einer Kurve zwischen Buttlar und Unterbreizbach die Kontrolle über seinen Wagen und geriet in den Gegenverkehr, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dort stieß er mit dem entgegenkommenden Auto eines 63-Jährigen zusammen. Dieser starb an der Unfallstelle. Der 71-Jährige wurde leicht verletzt. Die Strecke war für über drei Stunden gesperrt.