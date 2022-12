Autofahrer verliert Kontrolle: Wagen überschlägt sich

Neuenhaus - Auf dem Nordwestring bei Neuenhaus hat sich am Dienstag ein Autofahrer mit seinem Auto überschlagen. Er hatte aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verloren und landete auf einem angrenzenden Feld, wie eine Sprecherin der Polizei Nordhorn am Morgen mitteilte. Er befreite sich selbst aus dem Auto und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten dauerten am frühen Dienstagmorgen weiter an.