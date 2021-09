Autofahrerin nach Unfall mit Überschlag schwer verletzt

Waldenburg - Am Donnerstagabend hat sich eine 20-jährige Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall nahe Waldenburg (Kreis Zwickau) schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, kam die Fahrerin in einer langen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei streifte ihr Auto zwei Bäume und überschlug sich. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei am Freitagmorgen ist bisher unklar, warum die Frau von der Fahrbahn abkam.