Autofahrerin rutscht mit Kindern in Kanal: Retter springt

Großheide - Eine Autofahrerin ist mit ihrem Wagen in Großheide im Landkreis Aurich von der Straße abgekommen und kopfüber in einen Kanal gefallen. Mit im Auto saßen zwei sechs und zehn Jahre alte Kinder. Die 27-Jährige sei am Donnerstagmorgen aufgrund der Glätte von der Straße gerutscht, teilte die Polizei mit. Ein anderer Autofahrer wurde Zeuge des Unfalls, sprang ins Wasser und rettete die unterkühlten Insassen. Den ersten Erkenntnissen nach blieben alle unverletzt. Ein Kran musste den Wagen aus dem Wasser holen.