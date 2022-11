Autofahrerin überschlägt sich mit Wagen: Schwer verletzt

Bramsche - Eine Autofahrerin hat sich mit ihrem Wagen in Bramsche im Landkreis Osnabrück mit ihrem Wagen überschlagen und ist dabei schwer verletzt worden. Die 22-Jährige sei am Sonntagmorgen mit ihrem Auto aus bisher ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Der Wagen überschlug sich, schleuderte zurück auf die Fahrbahn und blieb dort auf dem Dach liegen. Ein Ersthelfer befreite die Frau aus dem Wrack. Sie kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Kurze Zeit später übersah eine 53 Jahre alte Autofahrerin die Unfallstelle und krachte in den auf dem Dach liegenden Wagen und gegen das Auto des Ersthelfers. Sie blieb unverletzt.