Tüttleben - Eine 60 Jahre alte Autofahrerin ist am Mittwochfrüh bei einem Verkehrsunfall in Tüttleben (Landkreis Gotha) ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei hatte sie auf der Bundesstraße 7 am Abzweig zu einer Kreisstraße einer anderen Fahrerin die Vorfahrt genommen. Die 22-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt.