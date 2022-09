Autofreier Tag: Kostenlose Bahnen und Busse - Spielstraßen

Berlin - Alle Berliner U-Bahnen, S-Bahnen, Busse und Straßenbahnen können an diesem Donnerstag kostenlos genutzt werden. Außerdem werden 37 Nebenstraßen am Nachmittag (15.00 bis 19.00 Uhr) zu Spielstraßen und für den Auto- und Radverkehr gesperrt. Beides gehört zur dritten Teilnahme Berlins am internationalen autofreien Tag am 22. September (World Car Free Day). Weltweit sollen Aktionen zum Thema autofreie Mobilität stattfinden.

Für S-Bahn-Fahrten von Berlin nach Brandenburg ist allerdings eine Fahrkarte nötig. Verkehrssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) dankte den vielen Initiativen, die in der ganzen Stadt die Spiel- und Nachbarschaftsstraßen betreuen.

Tatsächlich autofrei war der Tag in früheren Jahren in Berlin allerdings nicht, beim Verkehr war kein Unterschied festzustellen.