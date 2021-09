Autor Frank Schätzing eröffnet Harbourfront-Festival

Zum 13. Mal präsentiert das Harbourfront-Literaturfestival die wichtigsten Neuerscheinungen des Herbstes. In einer neuen Reihe stellen Autorinnen und Autoren ihre Ideen für die Zukunft vor.

Hamburg - Bestseller-Autor Frank Schätzing hat am Donnerstagabend im Kleinen Saal der Elbphilharmonie das 13. Harbourfront-Literaturfestival eröffnet. Im Gespräch mit „Zeit“-Redakteur Stefan Schmitt stellte der Autor sein Sachbuch „Was, wenn wir einfach die Welt retten?“ vor. Die Eröffnungsveranstaltung ist gleichzeitig Auftakt zur neuen Reihe „Harbour Front Future“, bei der Autorinnen und Autoren ihre Ideen und Vorschläge zu den Themen Umweltschutz, Nachhaltigkeit und Klimawandel präsentieren. Unter dem Motto „Es geht weiter!“ verwandelt das Festival den Hamburger Hafen sechs Wochen lang wieder zu einem Treffpunkt der Literatur.

„Mit viel Engagement und Leidenschaft für die Literatur bringen die Programmmacher jedes Jahr viele Literaturstars nach Hamburg, aber bereiten ebenso Debütantinnen und Debütanten eine Bühne“, sagte Kultursenator Carsten Brosda (SPD). Mit der neuen Reihe „Harbour Front Future“ setze sich das Festivals mit den großen Themen unserer Zeit auseinander und unterstreiche die große gesellschaftspolitische Relevanz der Literatur. Weitere Gäste der neuen Reihe sind die Politikökonomin Maja Göpel, TV-Moderator Eckart von Hirschhausen und der Klimaforscher Mojib Latif („Heißzeit“).

Zahlreiche Autorinnen und Autoren stellen zudem ihre neuesten Werke vor, darunter Alina Bronsky, Jenny Erpenbeck, Dora Heldt, Sven Regener, Simone Buchholz und Tina Uebel. Uwe Timm spricht mit Moritz Rinke über dessen neues Buch „Der längste Tag im Leben des Pedro Fernández García“, der Pianist Igor Levit präsentiert mit dem Journalisten Florian Zinnecker das gemeinsame Buch „Hauskonzert“. „Zeit“-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo unterhält sich mit Wolfgang Schäuble über dessen Buch „Grenzerfahrungen“, Alice Schwarzer spricht mit Literaturhaus-Chef Rainer Moritz über ihr „Lebenswerk“.

Zu den internationalen Gästen gehören Booker-Prize-Gewinner Douglas Stuart, Nana Oforiatta Ayim aus Ghana, die in New York lebende Schriftstellerin Maaza Mengiste, der Belgier Peter Buwalda, Hiromi Ito aus Japan, Javier Cercas aus Spanien und Sandro Veronesi aus Italien. In der Elbphilharmonie und Laeiszhalle treten Schriftsteller, Musiker und Schauspieler bei „Harbour Front Sounds“ gemeinsam auf, darunter Carolin Emcke, Wolfgang Niedecken und Rocko Schamoni.