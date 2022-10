Autoraser ohne Führerschein - Verfolgungsjagd mit Polizei

Berlin - Ein Autofahrer ohne Führerschein hat sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei durch das westliche Berlin geliefert. Der 20-Jährige fiel einer Streife am späten Freitagabend auf der Stadtautobahn 100 auf, wie die Beamten am Samstag mitteilten. Die Zeitung „B.Z.“ (Online) hatte zuerst berichtet.

Der Wagen raste demnach in Höhe Beusselstraße viel zu schnell in Richtung Süden. Als die Polizisten eine Kontrolle durchführen wollten, gab der Fahrer Gas und verließ die Autobahn am Jakob-Kaiser-Platz. Die Beamten folgten ihm.

Er überquerte einen Kreisverkehr, einen Bürgersteig und flüchtete mit hohem Tempo über den Siemensdamm, wo er mehrere rote Ampeln missachtete. An einer Baustelle verlor er die Kontrolle und fuhr nach links in den Gegenverkehr. Nach einem Zusammenstoß mit einem Verkehrsschild und einem Zaun kam der Wagen zum Stehen.

Die Feuerwehr musste den eingeklemmten 20-jährigen Fahrer aus dem Unfallauto befreien. Er kam mit Verletzungen am Oberkörper in ein Krankenhaus. Der Mann besaß den Angaben zufolge keinen Führerschein. Er müsse sich nun unter anderem wegen eines „illegalen Kraftfahrzeugrennens gegen sich selbst“ verantworten, teilte eine Polizeisprecherin mit.