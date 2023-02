Berlin - Bestseller-Autorin Jojo Moyes (53) hat in einem Interview über Erfahrungen mit sexueller Belästigung berichtet. „Als Teenager wurde ich laufend begrapscht. Am helllichten Tage! Wenn du als Mädchen durch die Stadt gegangen bist, fühltest du dich in ständiger Alarmbereitschaft“, sagte sie dem „Tagesspiegel“ (Donnerstag). Moyes wuchs in London auf.

Dies sei keineswegs außergewöhnlich gewesen: „Jedes Mädchen, das in London groß geworden ist, kennt solche Erlebnisse. Wenn ich zu meinem Putzjob ging, musste ich abwägen: Kürze ich auf diesem Weg ab, versucht der Typ aus der Tischlerei, mir in den Hintern zu kneifen.“ Heute würde man die Polizei rufen, damals habe man damit leben müssen, sagte die Schriftstellerin und Journalistin.

An diesem Donnerstag erscheint Moyes' neues Buch „Mein Leben in deinem“.