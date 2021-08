Awoniyi gibt Entwarnung: Andrich-Einsatz in Helsinki offen

Berlin - Union Berlins Torschütze Taiwo Awoniyi hat sich im Bundesliga-Auftaktspiel gegen Bayer Leverkusen keine ernsthafte Verletzung zugezogen. „Es ist alles okay. Es gibt kein Problem“, sagte der 24 Jahre alte Angreifer aus Nigeria am Samstag nach dem 1:1 gegen die Werkself. Einem Einsatz im Playoff-Hinspiel der Eisernen in der Conference League am Donnerstag (18.00 Uhr/MESZ) in Helsinki gegen Kuopio PS steht somit offenbar nichts im Wege.

Awoniyi war gegen Leverkusen in der 63. Minute ausgewechselt worden und hatte dem Anschein nach Probleme am Oberschenkel. Trainer Urs Fischer hatte unmittelbar nach der Partie zunächst noch Rücksprache mit den Ärzten halten wollen. Awoniyi hatte Union in der 7. Minute mit 1:0 in Führung gebracht. In der Sommerpause hatten die Berliner den Stürmer nach einem Leihjahr fest vom FC Liverpool verpflichtet.

Unklar ist laut Fischer noch, ob Robert Andrich gegen Kuopio wieder zur Verfügung steht. Der Mittelfeldspieler stand gegen Leverkusen überraschend nicht im Kader. Laut Fischer habe sich der 26-Jährige nach einer Blessur aus dem Pokalspiel am vergangenen Sonntag „nicht bereit“ für einen Einsatz gefühlt. Andrich soll vor einem Wechsel nach Leverkusen stehen, entweder noch in dieser oder in der kommenden Saison.