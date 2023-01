Bad Liebenstein investiert in drei große Projekte

Bad Liebenstein - Die Kurstadt Bad Liebenstein (Wartburgkreis) profitiert von europäischen Fördermitteln. Bis 2027 könnten so drei Projekte mit einem Investitionsvolumen von mehr als 16 Millionen Euro umgesetzt werden, teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit. In Angriff genommen würden die umfassende Sanierung des Bad Liebensteiner Comödienhauses, die Neugestaltung der Esplanade im Historischen Kurpark und der Aufbau einer Wärmeversorgung in einem ehemaligen Industriequartier in Schweina. Die Vorhaben erhielten eine Förderung von 60 bis 80 Prozent.