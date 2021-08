Bad Schwartau zeigt Weihnachtsklassiker mitten im Sommer

Die Zwerge in der Wäscherei von Deutschlands größtem Zwergenwald tragen Mund-Nasen-Schutz.

Bad Schwartau - Eigentlich ist der Bad Schwartauer Zwergenwald untrennbar mit der Vorweihnachtszeit verbunden. Jetzt sind die putzigen Wichtel-Behausungen erstmals im Sommer zu sehen. Am Donnerstag werden in der Kurstadt nahe Lübeck die „Sommerhäuser der Zwerge“ eröffnet. „Nach vielen Monaten mit Homeoffice und Einschränkungen wollen auch die Zwerge wieder an die frische Luft“, begründete der Vorsitzende des Gemeinnützigen Bürgervereins, Klaus Nentwig, das Sommergastspiel der Zwerge. Der Verein betreut den Zwergenwald seit sich Gründer Rolf Kirsten 2018 aus Altersgründen zurückgezogen hat. Im Dezember 2020 musste der Zwergenwald wegen der Corona-Pandemie abgebrochen werden.

Mehr als 25 bewegliche Dioramen mit Darstellungen von Handwerks-und Alltagstätigkeiten umfasst das Zwergendorf insgesamt. Fünf davon sollen nach Angaben Nentwigs in der Sommerausstellung gezeigt werden, darunter die Marmeladenkocherei, die Wäscherei, das Badehaus und die Schule. Die Ausstellung im Zentrum von Bad Schwartau ist nach Angaben der Veranstalter bis zum 5. September zu sehen und soll großen und kleinen Besuchern die Wartezeit bis zur Eröffnung des kompletten Zwergenwaldes auf dem traditionellen Weihnachtsmarkt verkürzen.