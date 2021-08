Badestelle am Neuwarper See wegen Blaualgen gesperrt

Luckow - Die Badestelle Rieth am Neuwarper See ist wegen Blaualgen gesperrt worden. Infolge der hohen Temperaturen komme es zu einer Massenentwicklung der entsprechenden Bakterien, teilte der Landkreis Vorpommern-Greifswald am Donnerstag mit. Das Gesundheitsamt habe ein Badeverbot empfohlen. Die Blaualgen könnten Haut und Schleimhäute reizen und beim Verschlucken zu akuten Magen-Darm-Beschwerden führen. Die Badestelle soll erneut am Freitag kontrolliert werden.