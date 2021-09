Wilkau-Haßlau - Ein Friedhofsmitarbeiter ist bei einem Arbeitsunfall in Wilkau-Haßlau (Landkreis Zwickau) unter einem Bagger begraben und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatten er und sein Kollege am Montagnachmittag den Bagger auf einen Anhänger verladen, als dieser plötzlich vom Hänger kippte und den 57-Jährigen unter sich begrub. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.