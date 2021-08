Bagger von Baustelle im Kreis Herzogtum Lauenburg gestohlen

Schönberg - In einem Fall von im doppelten Sinn besonders schwerem Diebstahl ermittelt die Polizei im Kreis Herzogtum Lauenburg. Unbekannte Täter haben einen Fünf-Tonnen-Bagger von einer Baustelle in Schönberg gestohlen. Die Polizei geht davon aus, dass die Baumaschine mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert wurde. Die Tat müsse sich zwischen Sonnabend und Montag ereignet haben, teilte die Polizei am Dienstag mit. Es handelt sich um einen gelben Bagger der Marke Wacker Neuson im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen.