Bahnstrecke Oldenburg - Wilhelmshaven geht in Betrieb

Oldenburg - Die knapp 70 Kilometer lange Bahnstrecke von Oldenburg zum Jade-Weser-Port bei Wilhelmshaven geht modernisiert und elektrifiziert am Montag offiziell in Betrieb. Das Infrastrukturprojekt zählt zu den größten in Nordwestdeutschland. In elf Jahren Bauzeit hat es nach Bahn-Angaben 1,36 Milliarden Euro gekostet. Die doppelgleisige Strecke verbessert nicht nur die Anbindung des Containerhafens für Güterzüge. Auch der Personenverkehr zwischen Oldenburg und Wilhelmshaven wird ausgebaut.

Zu einem Festakt in Oldenburg (12.30 Uhr) werden unter anderem DB-Vorstand Berthold Huber und der niedersächsische Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) erwartet.