Bahnverkehr im Norden wieder weitgehend normal

Hamburg - Der Lokführer-Streik bei der Deutschen Bahn ist beendet, der Zugverkehr in Hamburg und Schleswig-Holstein läuft wieder an. Die Züge des Fern- und Regionalverkehrs seien am Freitagmorgen weitestgehend normal gestartet, sagte eine Bahnsprecherin.

Auch die Hamburger S-Bahnen seien wieder planmäßig unterwegs, an den Bahnhöfen sei es dementsprechend ruhig. Nur einen Teilausfall im Fernverkehr habe es gegeben. Vereinzelt könne es noch zu solchen Einschränkungen kommen, so die Sprecherin.

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat um 2 Uhr am Morgen planmäßig ihren Ausstand beendet. Die Mitglieder hatten in der Nacht zu Mittwoch die Arbeit im Personenverkehr niedergelegt, um Druck für eine höhere Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen zu machen. Weitere Streiks sind möglich.