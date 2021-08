Bahnverkehr läuft wieder weitgehend normal

Berlin - Der Streik bei der Deutschen Bahn ist beendet, der Zugverkehr normalisiert sich auch in Berlin und Brandenburg. Der Berliner S-Bahn-Betrieb sei am Morgen sehr gut angelaufen, teilte ein Sprecher der Bahn am Freitagmorgen mit. Alle Linien fahren stabil, lediglich auf den Linien S5 und S7 komme es aktuell noch vereinzelt zu Einschränkungen.

Auch der Betrieb der Regionalbahnen sei weitgehend normal, sagt der Bahnsprecher. „An der einen oder anderen Stelle ruckelt es vereinzelt noch etwas, aber das wird sich im Laufe des Vormittags weiter einpendeln.“ Der Ausstand der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) war um 2 Uhr am Freitagmorgen planmäßig zum Abschluss gekommen.

Die Mitglieder der Lokführergewerkschaft hatten in der Nacht zu Mittwoch die Arbeit im Personenverkehr niedergelegt, um Druck für eine höhere Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen zu machen. Weitere Streiks sind möglich, dieses Wochenende wird es den Angaben zufolge jedoch nicht treffen.