Balkonbrand greift auf Wohnung über

Magdeburg - Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Magdeburg ist ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Wie die Feuerwehr mitteilte, habe ein Balkonbrand im fünften Stock in der Nacht zum Dienstag auf eine Wohnung und den Nachbarbalkon übergegriffen. Der Bewohner der Wohnung, an der das Feuer ausbrach, rief die Feuerwehr und alarmierte seine Nachbarn. Etwa fünf Menschen aus den oberen Stockwerken verließen den Angaben zufolge vorübergehend ihre Wohnungen. Der Mann erlitt demnach eine leichte Rauchgasvergiftung und kam in ein Krankenhaus. Die Wohnung sei unbewohnbar, die Ursache für das Feuer war zunächst unklar.