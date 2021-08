Bande soll 130.000 Euro, Schmuck und Geräte gestohlen haben

Lüneburg - Wegen Bandendiebstahls stehen von Mittwoch (9.30 Uhr) an fünf Angeklagte im Alter von 18, 27, 28, 31 und 33 Jahren vor der 2. großen Jugendkammer des Landgerichts Lüneburg. Die Staatsanwaltschaft legt ihnen zur Last, sich in Dahlenburg, Bleckede, Neetze und Neuss zwischen Juni und August 2020 zu mehreren Wohnungseinbrüchen verabredet zu haben, die sie in wechselnder Beteiligung begangen haben sollen. Dies teilte das Gericht am Donnerstag mit.

Sie hätten sich eine dauernde Einnahmequelle verschaffen wollen und seien zu diesem Zweck durch Einschlagen von Scheiben und Aufhebeln von Türen in fünf Häuser eingebrochen. Dabei hätten sie Bargeld in Höhe von insgesamt knapp 130.000 Euro, Schmuck und Elektrogeräte entwendet. Ein Angeklagter befindet sich in Untersuchungshaft.