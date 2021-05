Bande soll Anhörungsbögen für Verkehrssünder gefälscht haben

Die Statue der Justitia steht mit einer Waage und einem Schwert in der Hand.

Hildesheim - Drei Männer aus Hildesheim sollen Verkehrssündern gegen Geld geholfen haben, Bußgeldverfahren loszuwerden. Sie sollen so genannte Anhörungsbögen gefälscht haben, so dass sich die weiteren Ermittlungen gegen nicht existierende Personen richteten. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten, laufen gegen die drei Tatverdächtige im Alter von 22, 28 und 44 Jahren mehrere Ermittlungsverfahren wegen gewerbs- und bandenmäßiger Urkundenfälschung. Anhörungsbögen werden vor einem Bußgeldbescheid ausgehändigt, sofern die Identität des Verkehrssünders nicht klar ist.

Bei Durchsuchungen von Wohnungen am Mittwoch fanden die Ermittler eine fünfstellige Bargeldsumme, eine Schreckschusswaffe, zwei Pakete mit illegalen Böllern, Mobiltelefone und Notizen, die nun ausgewertet werden. Der 22-Jährige und der 28-Jährige sind nach Behördenangaben der Polizei aus kriminellen Zusammenhängen bekannt. Aus anderen Betrugsverfahren bestanden gegen die beiden gerichtlich angeordnete Vermögensarreste. In diesem Zusammenhang beschlagnahmten die Ermittler zusätzlich einen oberen vierstelligen Geldbetrag sowie ein Auto.