Bau des Informationszentrum am Ringheiligtum verzögert sich

Pömmelte - Der Bau des Touristischen Informationszentrums (TIZ) am Ringheiligtum Pömmelte (Salzlandkreis) verzögert sich. Der Eröffnungstermin Anfang Oktober könne nicht gehalten werden, sagte eine Sprecherin der Kreisverwaltung am Donnerstag. Ursache dafür seien Lieferengpässe, ein „deutlich gestörter Bauablauf“ und ein erhöhter Bauleitungsaufwand. Ziel sei nun, das Gebäude im Frühjahr 2023 fertigzustellen.

Das TIZ soll ein moderner Stampflehmbau werden. Die Stampflehmtechnik, bei der lagenweise erdfeuchter Lehm in eine hölzerne Schalung gefüllt und verdichtet wird, ist laut Kreisverwaltung in Mitteldeutschland seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert verbreitet.

Das Gebäude soll 25 Meter lang, fünf Meter breit und 3,60 Meter hoch sein. Der Bau kostet rund 1,8 Millionen Euro hieß es zuletzt und konnte mit Mitteln des Bundes, des Landes und des Salzlandkreises finanziert werden.

Das Ringheiligtum in Pömmelte ist eine rekonstruierte steinzeitliche Kreisgrabenanlage. Der Durchmesser beträgt 115 Meter. Pömmelte ist Experten zufolge vergleichbar mit dem englischen Stonehenge - allerdings wurde die Anlage in Holz gebaut. Die Rekonstruktion steht am Originalplatz wie vor rund 4200 Jahren. Sie wurde im Juni 2016 eröffnet.