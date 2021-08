Bauarbeiten: Stauspiegel der Talsperre Klingenberg steigt

Klingenberg/Pirna - Die Talsperre Klingenberg im Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge muss wegen Bauarbeiten an einer anderen Sperre mehr Wasser halten. Der Stauspiegel werde in den kommenden Tagen um rund zwei Meter steigen, teilte die Landestalsperrenverwaltung Sachsen am Dienstag mit. Um Schäden an der Talsperre Lehnmühle zu reparieren muss demnach ihre Staumauer zum Teil freiliegen. Dafür werde Wasser von einer Sperre zur anderen geleitet. Die Arbeiten sollen bis Ende Oktober dauern. Der Hochwasserschutz werde dadurch nicht gefährdet.