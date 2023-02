Ein Bauhelm hängt an Fundament-Stangen auf einer Baustelle.

Chemnitz - In Chemnitz ist die 16. Baumesse unter dem Motto „Bauen, Sanieren, Renovieren“ eröffnet worden. Bei der Messe handele es sich um eine der größten Leistungsschauen der Baubranche in ganz Sachsen, teilte das Ministerium für Regionalentwicklung am Freitag mit. Nach Angaben der Veranstalter präsentieren sich auf der Ausstellung jährlich rund 200 Aussteller, darunter verschiedene Gewerke der Baubranche, Handwerk und Baufinanzierung. Noch bis zum Sonntag (5. Februar) können sich Besucher rund um das Thema Bauen informieren.

„Die Aufgaben der Branche sind gewaltig, vor allem bei der Sanierung“, sagte Regionalentwicklungsminister Thomas Schmidt (CDU) bei der Eröffnung. Bauunternehmen, Investoren und Eigentümer stünden derzeit vor „enormen Herausforderungen“. So hätten sich aus Klimaschutzgründen hohe Anforderungen an das Bauen ergeben. Zudem nannte Schmidt die „stagnierende Bautätigkeit“ als ein Problem.