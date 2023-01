Bauern klagen über ausufernde Auflagen

Die Bauern in Sachsen-Anhalt klagen über zusätzliche Auflagen und immer größeren bürokratischen Aufwand. Sollte die Bundesregierung ihren Weg fortsetzen, befürchten sie den „Abbau der Landwirtschaft“.

Magdeburg - Immer mehr gesetzliche Auflagen machen nach Ansicht des Bauernverbandes den Landwirten in Sachsen-Anhalt das Leben schwer. Die Betriebe bekämen „mehr Auflagen und sollen politische Visionen umsetzen, die vom Kunden nicht gekauft werden und teilweise nicht umsetzbar sind“, sagte der Präsident des Bauernverbandes Sachsen-Anhalt, Olaf Feuerborn, am Dienstag in Magdeburg. „Das ist kein Umbau der Landwirtschaft, das ist ein Abbau der Landwirtschaft.“

Konkret geht es den Bauern unter anderem um den geplanten Umbau der Tierhaltung. Die Bundesregierung will dabei Standards belohnen und fördern, die deutlich über den zwingenden gesetzlichen Vorgaben liegen. Doch die Pläne gingen an der landwirtschaftlichen Realität vorbei, sagte Feuerborn. Haltungen, die mehr als 3000 Mastschweine pro Jahr verkauften, fielen aus der Förderung heraus. Das sei ein erheblicher Teil der Betriebe.

Wenn man eine Schweinemast ökonomisch sinnvoll betreiben wolle, brauche man rund 1500 Liegeplätze, um einen Mitarbeiter finanzieren zu können, sagte vor wenigen Tagen Bauernpräsident Joachim Rukwied der Deutschen Presse-Agentur. „Bei ungefähr 2,7 Mastdurchgängen pro Jahr ist man dann bei mehr als 4000 erzeugten Schweinen. Das, was ich betriebswirtschaftlich brauche, das würde schon ausgeschlossen.“

Der politisch forcierte Umbau der Tierhaltung werde zudem mit einer Milliarde Euro über die kommenden Jahre nicht ausreichend finanziert, hieß es in einer Mitteilung des Verbandes. Am Ende müssten wahrscheinlich die Tierhalter die Mehrkosten tragen, so der Verband.

Ähnlich kritisch bewertete der Verband die Fülle an Kontrollen durch die Behörden - oft zu denkbar ungünstigen Zeitpunkten. Damit einher ginge ein enormer bürokratischer Aufwand. „Wir haben oftmals dazu keine Zeit“, sagte ein Sprecher des Bauernverbandes. „Wir haben die Schnauze voll“, sagte Feuerborn.

Umweltschützern gehen die Regelungen dagegen längst nicht weit genug. Der Bund für Umwelt und Naturschutz (Nabu) bemängelt, dass ein Systemwechsel bisher ausgeblieben sei und noch immer zu viel Geld pauschal nach Fläche verteilt werde. Deutschland habe zudem besonderen Nachholbedarf beim Klimaschutz - insbesondere beim Umbau der Tierhaltung.

Die Landwirtschaft ist in Sachsen-Anhalt einer der stärksten Wirtschaftszweige. Rund 57 Prozent der Landesfläche werden laut Staatskanzlei landwirtschaftlich genutzt. Mehr als 20.000 Beschäftigte arbeiten für die Betriebe, zig Tausende sind in der verarbeitenden Ernährungsindustrie beschäftigt.

In den vergangenen Jahren ist die Viehzucht deutlich geschrumpft. „In Sachsen-Anhalt werden noch rund 101.000 Milchkühe gehalten, vor 10 Jahren waren es noch rund 124.000 Milchkühe“, sagte ein Sprecher des Bauernverbandes. Auch die Zahl der Schweine sei im gleichen Zeitraum um über 250.000 Tiere auf nur noch rund 970.000 zurückgegangen.